IPO d'Acacia Pharma: mais qui vend déjà?

L’introduction sur Euronext Bruxelles de la biopharma anglo-américaine Acacia Pharma connaît des débuts difficiles. Après avoir touché un plus haut de 3,8 euros, l’action s’est sèchement repliée et perdait plus de 7% en milieu de matinée à 3,33 euros.

Il faut dire que si tous les titres proposés à la vente - une opération réservée uniquement aux investisseurs institutionnels - ont trouvé preneurs, le prix a été fixé dans le bas de la fourchette proposée comprise entre 3,6 euros et 4,6 euros . Ce qui donne une capitalisation boursière de 190 millions d’euros. A titre de comparaison, Galapagos , le géant biotech de la Bourse de Bruxelles, pèse 4,2 milliards, Mithra 731 millions et Bone Therapeutics 76 millions.

Qui sont les vendeurs?

On voit mal les gros investisseurs qui viennent d’acquérir des parts au prix de 3,60 euros l’unité les vendre à perte ce matin. Alors qui vend? Soit des actionnaires historiques de la biopharma qui profitent de la cotation pour passer à la caisse et dégager leurs plus-values, soit des vendeurs à découvert qui ont déjà pris des positions sur la valeur. Quoi qu’il en soit, cela n'est pas fait pour susciter l’appétit des boursicoteurs belges pourtant friands de biotechs.

40 millions levés

Avec les 40 millions levés lors de cette opération, Acacia compte bâtir une infrastructure de ventes et de marketing afin de lancer son produit-phare, le Baremsis, sur le marché des hôpitaux au début de l’année prochaine. Ce candidat médicament vise à traiter nausées et vomissements post-opératoires via une injection. Il a déjà subi quatre essais cliniques de phase III et est actuellement à l’examen auprès des autorités sanitaires américaines, la FDA. Cet examen devrait être terminé pour le 5 octobre 2018.