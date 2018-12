Investir dans les biotechs sans se faire (trop) de mauvais sang

Étapes à surveiller…

Les phases

Un candidat-médicament doit passer par plusieurs étapes d’un essai clinique avant que son dossier puisse être examiné en vue d’une éventuelle commercialisation. Elles sont au nombre de trois en plus du développement pré-clinique.

Lors de la phase I, on teste le traitement potentiel sur un nombre limité de volontaires sains afin de déterminer sa toxicité et d’examiner la façon dont il est géré par l’organisme.

L’objectif de la phase II est de déterminer la dose optimale du produit et ses éventuels effets indésirables auprès d’un échantillon plus large de patients, soit quelques centaines.

La phase III est primordiale. Elle compare sur une plus grande échelle, l’efficacité du médicament par rapport à un placebo ou au traitement standard du moment pour la maladie concernée. Elle peut impliquer des milliers d’individus.

Le flux des infos

En Bourse, les biotechs vivent au rythme des communiqués de presse qui annoncent les progrès des phases cliniques, des paiements d’étape, des levées de fonds, des collaborations, etc. De telles publications peuvent parfois mettre le feu aux poudres ou torpiller l’action. Il faut donc être très vigilant.

Si une société reste plusieurs semaines sans faire parler d’elle, son action risque d’ailleurs de dépérir à petit feu. Les congrès scientifiques constituent également une opportunité de présenter des données très récentes sur des essais cliniques.

Les flops

Au début du mois de novembre, Bone Therapeutics, une biotech carolo spécialisée dans la thérapie cellulaire osseuse a annoncé l’arrêt de l’étude de phase III de son produit autologue pour le traitement de l’ostéonécrose de la hanche. Son titre a dévissé de 28% en une séance. Les échecs ne sont pas rares et la sanction des investisseurs est immédiate et brutale. On se souvient de la claque mémorable assénée en Bourse à Celyad lorsqu’elle a annoncé, il y a plus de deux ans que ses résultats de phase III pour son traitement de l’insuffisance cardiaque n’étaient guère concluants. Heureusement, la biotech avait d’autres cordes à son arc et a pu se retourner. Dans un tel contexte, on ne soulignera jamais assez l’importance de la profondeur du pipe-line (le nombre de traitements en développement) dans le choix d’une biotech. Cela permet de mieux encaisser le choc si un essai clinique échoue.

L’OPA, le Graal

Lorsqu’un traitement franchit avec succès une phase III, la biotech à l’origine de cette prouesse est considérée comme "dé-risquée". Elle peut alors faire l’objet d’une offre publique d’acquisition (OPA) dans le chef d’un grand groupe pharmaceutique comme ce fut le cas avec Ablynx et TiGenix. Mais certaines refusent un tel destin comme le CEO de Galapagos qui entend développer sa société en un groupe indépendant.