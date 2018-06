Iteos Thérapeutics, la biotech carolo qui lève 64 millions d'euros

Six ans après sa fondation, la biotech signe donc l'une des plus grandes levées de fonds privés du secteur biotech belge. Les investisseurs viennent des quatre coins du monde, preuve que la réputation d'Iteos traverse les frontières. Parmi les nouveaux investisseurs, on retrouve HBM Partners, 6 Dimensions Capital et Curative Ventures. Les investisseurs existants ont également participé à cette ronde.