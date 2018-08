Kiadis à l'abri du besoin pour une bonne année

La biotech Kiadis qui a annoncé hier le départ de son directeur financier Robbert van Heekeren et son remplacement par Scott Holmes signale qu’à l’issue des six premiers mois de l’année, elle a totalisé des dépenses de 11,1 millions d’euros contre 8,2 millions un an plus tôt. Le résultat net se traduit par une perte de 14,1 millions d’euros à comparer à -8,5 millions au 30 juin 2017.