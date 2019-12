"L'action Galapagos est correctement valorisée"

Après un gain de plus de 130% sur l’année, KBC Securities a abaissé sa recommandation sur Galapagos à " conserver ". La biotech vient de déposer une demande de mise sur le marché aux Etats-Unis pour son filgotinib.

Après l’Europe et le Japon, Galapagos vient de déposer via son partenaire Gilead une demande de mise sur le marché ("New Drug Application", NDA) aux Etats-Unis pour le filgotinib dans le traitement de l’arthrite rhumatoïde. Cette NDA était accompagné d’une demande d’examen prioritaire qui devrait permettre d’accélérer le processus auprès de la la FDA, les autorités sanitaires américaines.

Paiement d'étape

Chez KBC Securities, on estime que cela pourrait réduire le délai à six mois contre de 10 à 12 mois pour une procédure standard. "Nous estimons qu’un feu vert potentiel et un lancement commercial pourraient intervenir au cours du 3e trimestre 2020" indiquent les analystes.

Le dépôt de cette demande a déclenché le versement d’un paiement d’étape de 20 millions de dollars dans le chef de Gilead. Rappelons que suite à un accord stratégique de 10 ans conclu durant l’été et portant sur plus de 5 milliards de dollars, le groupe américain a accru sa position dans le capital de la biotech jusqu’à 25,1%.

Selon KBC, d’autres versements évalués entre 40 et 50 millions de dollars devraient encore intervenir jusqu’à l’approbation finale par la FDA.

Année 2020 chargée

Le broker estime, en outre, que les paiements d’étape prévus dans le cadre de l’accord avec Gilead devraient continuer à influencer le chiffre d’affaires de Galapagos en 2020 avec, entre autres, les feux verts attendus en Europe et aux USA et les données de la phase III du filgotinib pour le traitement de la colite ulcéreuse. L’exercice 2020 sera d’ailleurs "rempli à ras bord" avec des données attendues dans le reste du pipeline et pour le projet Toledo.

Cours en ligne avec le "target" moyen

Malgré la bonne nouvelle annoncée par Galapagos et étant donné l’énorme performance de l’action cette année (+134%) soutenue par les résultats positifs du filgotinib et l’alliance avec Gilead, les spécialistes de KBC pensent que l’action est désormais correctement valorisée. Ils ont donc décidé de réduire leur conseil à "conserver" contre "acheter" avant tout en maintenant leur objectif de cours à 189 euros.

UBS a pris la même décision ce vendredi tout en relevant toutefois son objectif à 194 euros (+4 euros). Le semaine dernière, Credit Suisse était déjà passé d'achat à "neutre" en réduisant son "target" à 169 euros.

En fin de matinée, le titre se contractait de 2,2% à 182,5 euros.