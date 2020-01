L'action Mithra minée par des soupçons de délit d'initié

Le déroulé précis des faits diffère selon les organes de presse évoquant le dossier. Selon Le Vif , François Fornieri aurait versé environ 800.000 euros sur le compte privé d’un de ses amis et partenaire en affaires. Ce dernier a ensuite investi cet argent dans des actions Mithra peu avant une annonce officielle qui aurait fait bondir le cours de bourse de la société pharmaceutique liégeoise, explique l’hebdomadaire.

Ces faits remonteraient à l’automne 2019 et plus précisément à octobre 2019 selon Sudpresse qui parle lui d’une opération destinée à soutenir le cours.

Accord avec Mayne Pharma

On se souviendra que le 1er octobre, l’action Mithra a été suspendue sur Euronext Bruxelles , le temps d’annoncer un contrat capital pour le groupe de biopharmacie.

Il s’agissait plus précisément d’un accord conclu avec Mayne Pharma , une société cotée en Australie, pour la commercialisation, aux Etats-Unis, de la pilule contraceptive Estelle, le produit vedette de Mithra. Avec, à la clé, pour l’entreprise liégeoise des avances et des paiements d’étapes en actions et en cash de minimum 295 millions de dollars doublés d'une entrée dans le capital du nouveau partenaire à hauteur de 10%.