L'alliance stratégique entre Argenx et Janssen porte ses premiers fruits

C’est 25 millions de dollars que cette société, qui développe des thérapies à base d’anticorps pour le traitement de cancer et de maladies auto-immunes, vient de décrocher dans le cadre de sa collaboration stratégique avec Janssen, une filiale de Johnson et Johnson. Une collaboration annoncée il y a tout juste un an et grâce à laquelle, en plus de 500 millions de dollars d’investissement de départ, la biotech belge pourra encore espérer recevoir 1,3 milliard de dollars au fil du développement du cusatuzumab. Sans compter les royalties.