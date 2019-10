"L'échec rencontré par Galapagos est une opportunité d'achat"

La recherche dans le domaine de la biotechnologie est un parcours semé d’embûches dont le succès est loin, très loin, d’être garanti. Galapagos et son partenaire MorphoSys viennent d’en faire l’amère expérience. Ils ont décidé de mettre un terme définitif au programme de développement du MOR106 destiné à traiter l’eczéma .

Ce revers n’a toutefois pas eu beaucoup d’impact sur l’action Galapagos qui après une baisse de 2,8% s’affichait en hausse ce mardi midi à contre-courant de la tendance. Hier, l’action a grimpé de plus de 6% sans explication apparente. Relativisant l’importance de cet échec, les analystes de Berenberg et de Citi recommandent même de profiter du moindre accès de faiblesse provoqué par cette annonce pour acheter l’action.

Faible valorisation

Ceux de KBC Securities rappellent, pour leur part, que l’accord conclu avec Novartis en juillet 2018 prévoyait le versement d’un acompte de 95 millions d’euros et des paiements d’étape jusqu’à 850 millions d’euros et des royalties à deux chiffres à partager à parts égales entre Galapagos et MorphoSys.