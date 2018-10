La FDA donne la nausée à Acacia Pharma

Dans le monde des biotechs cotées, la volatilité des actions est une donnée essentielle à ne pas perdre de vue. Tant les envolées que les gadins sont monnaies courantes dans ce secteur. Et parfois à partir d’informations qui, à première vue, ne semblent pourtant pas toujours exceptionnelles ou plus simplement manquent de clarté. La taille des enjeux et le risque très élevé de ce genre d’investissement expliquent sans doute, en partie, ce phénomène.