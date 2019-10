La biotech Argenx à l'abri du besoin jusqu'en 2021

À l’issue des neuf premiers mois de l’année, Argenx a vu ses revenus opérationnels bondir de 150% à 61,2 millions d’euros. Les frais de recherche et de développement ayant plus que doublé à 122,8 millions d'euros, la biotech enregistre une perte opérationnelle de 103,4 millions contre 47,3 millions un an plus tôt.