La biotech Argenx au zénith à l'aube d'une année cruciale

Argenx dévoilera, mi-2020, les résultats de la première phase III de son produit-phare. En cas de succès, une demande de commercialisation sera déposée fin de l’année. Le titre a touché un plus haut historique ce matin.

À côté de Galapagos , Argenx est l’autre star des biotechs d’Euronext Bruxelles. Introduite en bourse en 2014 au prix de 8,5 euros (le bas de la fourchette…) la valeur de l’action a été multipliée par près de 18 pour atteindre aujourd’hui un plus haut historique autour de 150 euros. Sur les douze derniers mois, elle a bondi de 54%.

Le titre a encore été boosté ce jeudi matin (+7%) par les perspectives annoncées pour 2020 et par l’état d’avancement du pipeline dont le produit phare répond au doux nom d’efgartigimod.

Trésorerie de 1,5 milliard de dollars

Au niveau stratégique, Argenx a rappelé son ambition de devenir rapidement une société d’immunologie globale et intégrée avec le lancement du premier médicament à base d’efgartigimod dans le courant de 2021. Pour se déployer et financer ses recherches et ses essais cliniques, la biotech disposait, fin de l’année, d’une trésorerie de 1,5 milliard de dollars alimentée, entre autres, par une vente d’actions organisée en novembre dernier et portant sur un demi-milliard d'euros.

Son produit-phare est actuellement testé dans quatre affections auto-immunes différentes dont la myasthénie grave, la thrombocytopénie immunitaire et le pemphigus vulgaire. Une cinquième cible sera annoncée cette année, a précisé Argenx dans son communiqué.

Une phase III plus rapide

Les programmes en cours s'intensifient et promettent une année 2020 avec des catalyseurs importants. Thomas Guillot Analyste chez Degroof Petercam

Pour la myasthénie grave, les choses avancent d’ailleurs plus rapidement que prévu. Le recrutement des patients dans l’essai clinique de phase III est déjà terminé. Les résultats sont désormais attendus pour la mi-2020 contre une prévision antérieure évoquant le second semestre. En cas de succès, une demande de mise sur le marché devrait être introduite au quatrième trimestre et la mise sur le marché lancée en 2021.

Argenx en a également profité pour faire état de résultats positifs pour la phase II dans le traitement du pemphigus vulgaire. Argenx rappelle qu’elle a aussi lancé des essais cliniques pour une autre molécule, le cusatuzumab, dans le cadre de sa collaboration avec Janssen. Ils visent une forme de leucémie.

Presque tous à l'achat

"Argenx avance à toute vitesse dans le développement de son anti-corps FcRn (l’efgartigimod, NDLR) visant à bâtir des franchises commerciales dans les maladies neuromusculaires et hématologiques" constate Thomas Guillot de Degroof Petercam qui a relevé son objectif de cours sur la valeur à 160 euros contre 140 euros avant. Sa recommandation reste à "acheter". Il souligne aussi que les résultats les plus attendus restent ceux de la phase III pour la myasthénie grave. "Toutefois, les programmes en cours s'intensifient et promettent une année 2020 avec des catalyseurs importants."

Chez KBC Securities ("acheter"; 159 euros), Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse notent que, comme ils l’avaient anticipé, il y aura une multitude de catalyseurs pour maintenir la vigilance des actionnaires lors une année 2020 qui s’annonce excitante.