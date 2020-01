La biotech Biocartis renforce sa collaboration avec AstraZeneca

Biocartis a conclu un accord de collaboration cadre avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca . Celui-ci va permettre le développement et la commercialisation de tests moléculaires basés sur l’Idylla, le mini labo de diagnostic développé par la biotech belge, en soutien des produits pharmaceutiques d’AstraZeneca.

Cette annonce marque un élargissement du partenariat existant entre Biocartis et AstraZeneca qui visait à démontrer comment les caractéristiques de la plateforme Idylla peuvent surmonter la complexité actuelle et le long délai d'exécution des tests de biomarqueurs pour les patients atteints de cancer du poumon.

Diagnostic compagnon

L'étude prospective portant sur un test de mutation tissulaire développé par Biocartis dans le cadre du partenariat existant a été lancée dans plus d'une douzaine de sites dans plusieurs pays européens. En plus du nouvel accord de collaboration, les deux partenaires ont convenu d'étendre cette étude en cours à d'autres pays à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe.