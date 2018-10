La biotech Curetis lève 20 millions aux Etats-Unis

La biotech allemande Curetis affiche la plus forte hausse d’Euronext Bruxelles ce mardi. C’est un bond de soulagement en quelque sorte. Le développeur du mini-labo de diagnostic Unyvero peine déjà depuis quelques années en Bourse et se traite actuellement à plus de 60% sous son prix d’introduction de 10 euros de novembre 2015.