La biotech Curetis sera bientôt cotée sur le Nasdaq

Au début du mois, elle a annoncé son intention de combiner ses activités avec celles de la société américaine OpGen cotée sur le Nasdaq . Les conseils d’administration ont donné leur feu vert. On attend ceux des actionnaires des deux sociétés pour la fin de l’année via des assemblées extraordinaires .

Bond de 35% des revenus

Sur les six premiers mois de l’année, la base des Unyvero installés – les mini-labos de diagnostic développés par Curetis- atteignait 170 unités contre 162 un an plus tôt. Les revenus dégagés par la "medtech" ont grimpé de presque 35% à 1,09 million d’euros alors que les dépenses se sont élevées à 11,5 millions d’euros contre 12,4 millions mi-2018.