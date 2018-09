La biotech Kiadis s'enflamme après une note de KBC

Le titre de la biotech néerlandaise Kiadis s’est envolé ce matin sur Euronext Bruxelles, bondissant de plus de 23% à 11,80 euros vers midi. En cause, une note détaillée de KBC Securities qui a décidé de majorer de 64% son objectif de cours sur la valeur à 20,5 euros contre 12,50 euros avant. La recommandation reste, bien entendu, à acheter.

Evénement transformateur

S'il s’avère positif, une autorisation de mise sur le marché pourrait être accordée au premier trimestre 2019. "Cela permettrait un lancement commercial de l’ATIR101 au cours du second semestre 2019, estiment les auteurs de l'étude Lenny Van Steenhuyse et Sandra Cauwenberghs . De telle sorte que Kiadis se trouve au seuil d’un événement transformateur."

L’ATIR101 a déjà reçu la désignation de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Aux USA, il a aussi décroché le label RMAT ( Regenerative Medicine Advanced Therapy Designation ) qui permet à des candidats médicaments qui rencontrent des besoins médicaux non satisfaits d’accélérer leur procédure de reconnaissance. Lorsque l’ATIR101 a obtenu ce label en septembre 2017, l’action Kiadis a doublé en l’espace de quatre séances .

Greffes de moelle osseuse

Valorisation

Pour arriver à un objectif de cours de 20,5 euros, les analystes de KBC tablent sur une commercialisation en Europe en 2019 et en 2022 aux Etats-Unis. Le prix de vente de l’ATIR101 devrait atteindre 120.000 euros et 150.000 euros respectivement avec des parts de marché de 30% et 25%.

Quatre autres brokers suivent également Kiadis et ils sont tous à l’achat. Avant la note de KBC, l’objectif de cours moyen atteignait 17,9 euros avec un plus haut de 25 euros chez Jefferies et un plus de bas 12 euros pour Kempen.