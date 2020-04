La biotech MDxHealth défie les lois de la bourse grâce à son nouvel atout

MDxHealth va recevoir près de 13 millions d’euros via une émission d’actions, ce qui engendrera une dilution substantielle de son capital. Malgré cela, le titre s’envolait de plus de 30% en bourse. Explications.

Comme de nombreuses autres entreprises, MDxHealth , une biotech belgo-américaine spécialisée dans le diagnostic du cancer de la prostate via deux produits actuellement commercialisés, le ConfirmMDx et le SelectMDx, a du se résoudre il y a deux semaines à suspendre ses prévisions pour l’ensemble de l’année en cours. Et cela après avoir vu son chiffre d’affaires grimper de 24% à 5,9 millions de dollars au premier trimestre.