La biotech Oxurion mord la poussière, les analystes revoient leur copie

L’essai clinique le plus avancé de la biotech belge Oxurion spécialisée dans les maladies oculaires n’a pas été concluant. Le titre perdait plus de 40% en Bourse. Des analystes ont revu leurs ambitions sur la valeur.

La roche tarpéienne est proche du capitole ou, dit plus simplement, l’espace temporel entre l’ascension et la déchéance peut être extrêmement bref à l'instar d'un battement de cil , par exemple. Oxurion en fait aujourd’hui l’amère expérience.

Au début de l’été, cette biotech belge spécialisée dans les maladies oculaires et plus précisément la rétinopathie diabétique nous en avait mis plein les yeux. Son action s’était envolée de plus 40% en quelques semaines après la publication de résultats positifs de l’essai clinique de phase I du THR-149 dans le traitement de l’œdème maculaire diabétique.