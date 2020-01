La biotech Oxurion respire après son krach de l'été

Un essai clinique de phase I d’un candidat traitement d’Oxurion s’est révélé positif. De quoi redonner un peu d’épaisseur à l’action qui s’était effondrée de plus de 40% en une séance en août dernier.

Au cœur de l’été dernier, l’action de la biotech Oxurion spécialisée dans les maladies oculaires mordait la poussière en bourse avec une dégringolade de 43% en une seule séance. En cause, les résultats décevants d’un essai clinique de phase II testant le THR-317 en combinaison avec une autre molécule pour le traitement de l’œdème maculaire diabétique.

Quelques mois plus tard, et après avoir décidé en fin d’année d’abandonner le développement de ce produit et de concentrer ses efforts sur les deux autres candidats traitement dans son pipeline, Oxurion (ex-ThromboGenics) revient avec de bonnes nouvelles.

Phase I positive, le titre bondit

Les résultats de son essai clinique de phase I du THR-687 visant l’œdème maculaire diabétique ont fait apparaître que ce produit était sûr et bien toléré par les patients. En plus, il a démontré une efficacité rapide et prolongée sur l’acuité visuelle à toutes les doses après une seule injection.

Forte de ces résultats, Oxurion compte lancer la phase II dans le courant du second semestre de cette année. Le marché a salué ce succès faisant grimper l’action de 27% en début de séance. Le titre a ensuite effacé une partie de ses gains pour ne plus progresser que de 14% à 3,08 euros en fin de matinée.

Assez de cash jusqu'en 2021

KBC Securities qui reste à "acheter" sur l’action avec un objectif de cours inchangé de 3 euros précise que le THR-687 ne représente que 35 centimes dans sa valorisation du titre. L’autre produit en développement, le THR-149 qui est prêt à entrer en phase II au cours du premier semestre 2020, représente la grosse part de la valorisation avec 1,85 euro par action. En outre, la société disposait fin du 3e trimestre d’une trésorerie de 61 millions d’euros lui permettant de poursuivre ses activités jusqu’en 2021 soulignent les spécialistes du broker.

Pas de changement d’opinion, non plus, chez Degroof Petercam ("conserver"; 2,80 euros). Benoit Louage signale que les deux candidats traitement d’Oxurion ont démontré leur sécurité et leur tolérabilité ce qui s'avère en phase avec ses estimations. Il attend désormais les résultats des phases II qui englobent plus de patients pour se forger une opinion plus solide sur le potentiel de ces deux traitements pour l’œdème maculaire diabétique.