La biotech TiGenix entre abîme et extase

TiGenix devrait savoir, ce 15 décembre, si son produit phare, le Cx601, pourra être commercialisé en Europe. Une extrême agitation est attendue autour du cours de Bourse, que le résultat soit positif ou non.

Cela doit ressembler à une veillée d’arme dans les laboratoires et le QG de TiGenix. Avec un niveau de stress maximum. Demain, la biotech saura si son produit-phare, le Cx601, est validé par les autorités européennes. Et le cours de son action risque de connaître d’amples mouvements en Bourse pour le meilleur ou pour le pire (lire plus bas).

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments se penche, en effet, cette semaine sur ce candidat traitement qui cible les fistules périanales chez des patients atteints de la maladie de Crohn.

15 millions d'euros

La réponse pourrait tomber demain, le 15 décembre. En cas de feu vert, le Cx601 qui a prouvé son efficacité au cours d’un essai clinique de phase III en Europe pourra être commercialisé rapidement soit dès le 1er trimestre 2018.

C’est le groupe nippon Takeda, actionnaire à hauteur de 4% de TiGenix qui se chargera du marketing du produit dans tous les pays hors USA. Et, comme il se doit, il s’acquittera d’abord d’un paiement d’étape de 15 millions d’euros bienvenu pour alimenter les caisses de la biotech qui, selon les estimations de KBC Securities, devrait atteindre 35 millions à la fin de l’année.

L’approbation par les autorités sanitaires européennes devrait également favoriser le processus d’adoption du Cx601 aux Etats-Unis où TiGenix lance une nouvelle étude de phase III dont les résultats sont attendus pour fin 2020. Mais TiGenix pourrait accélérer la procédure de reconnaissance par la FDA en demandant des statuts particuliers pour le Cx601.

Scénario de base: 1,4 euro

L’un dans l’autre, et compte tenu de nombreux paramètres, les analystes de KBC évaluent le titre TiGenix à 1 euro et recommandent un achat de l’action.

Mais tout changera demain lorsque la décision du CHMP sera connue.

Le scénario de base de KBC table sur un feu vert avec le lancement de la commercialisation en Europe au premier trimestre 2018. Dans ce cas, l’objectif de cours passe à 1,4 euro. "Nous pensons que ce scénario est le plus probable car le Cx601 a clairement démontré son efficacité et sa sécurité", écrivent Lenny Van Steenhuyse et Sandra Cauwenberghs.





Scénario du pire: 0,4 euro

Si TiGenix est renvoyé à ses chères études, le titre va connaître un revers significatif, avertissent-ils, la plus grande part de la valorisation de la biotech étant liée au programme du Cx601. Le scénario pessimiste est basé sur une exclusion du marché européen, et une probabilité de succès sur le marché américain ramenée à 35% dans la mesure où la phase III doit encore être achevée et tenant compte du fait que les régulateurs américains sont moins favorables aux thérapies cellulaires que leurs homologues européens. Dans un tel cas de figure, l’objectif de cours sera réduit à 0,4 euro.

"Mouvements drastiques de l'action"

"Dans tous les cas, le 15 décembre sera un jour de transformation pour TiGenix et nous nous attendons à voir l’action connaître des mouvements drastiques " concluent les analystes.

Les trois autres analystes qui suivent la valeur en Europe (elle est également cotée sur le Nasdaq) recommandent aussi un achat. L’objectif de cours moyen, KBC compris, s’élève à 1,24 euro avec un plus haut de 1,37 euro chez Degroof Petercam.