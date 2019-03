La fin du coup de pompe en Bourse pour la Belge Sequana Medical?

C’est ce qui s’appelle louper le coche. Alors qu’une IPO doit être l’occasion de braquer les projecteurs sur une société pour susciter l’intérêt des investisseurs et partant assurer un bon début de l’action en Bourse, Sequana Medical qui a développé une pompe implantable a dévalé les escaliers tête la première.

Depuis la fin de la semaine dernière, Sequana a retrouvé un peu de lustre sur les marchés grâce à des notes de KBC Securities et de Kempen & Co , deux brokers qui ont organisé l’IPO aux côtés de Mirabaud Securities . La fin du coup de pompe?

Ils recommandent tous les deux un achat de l’action (on voit mal comment ils auraient pu faire autrement) avec des objectifs de cours de 10 euros pour le premier et de 12 euros pour le second.