La maison mère de MaSTherCell s'implante à Liège

La Wallonie confirme sa place d’acteur qui compte dans le domaine de la thérapie cellulaire . Orgenesis , la maison mère de la biotech carolo MaSTherCell , va accroître sa présence en Belgique: la société d’origine israélienne cotée sur le Nasdaq , le marché américain des valeurs des nouvelles technologies, a annoncé l’ouverture de bureaux et de laboratoires sur le site d’ Accessia Pharma à Liège par sa filiale belge.

Orgenesis a acquis MaSTherCell, une spin-off de l’ULB, en 2015. La biotech israélo-américaine, qui a annoncé en 2018 la création d’un partenariat avec un fonds d’investissement américain (Great Point Partners), développe un traitement contre le diabète de type 1 . Elle est également spécialisée dans la prestation de services dans le domaine de la médecine régénérative et des médicaments de thérapie innovante.

Centre pour l’Europe

Orgenesis a fait de MaSTherCell le centre de manufacturing pour ses activités en Europe. La biotech wallonne, elle-même spécialisée dans l’industrialisation de produits innovants de thérapie cellulaire, est ainsi devenue la pièce maîtresse d’un réseau global de CDMO (contract development and manufacturing organization), qui comprend également la société AtVio en Israël et des filiales en Corée du Sud et aux Etats-Unis.