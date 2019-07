La voie se dégage pour Galapagos aux USA, le titre atteint de nouveaux sommets

Galapagos pourra déposer plus tôt que prévu la demande de commercialisation du filgotinib aux Etats-Unis pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde. Le titre grimpait de près de 7% en matinée.

Ce mardi matin, l’action Galapagos a grimpé de près de 7% touchant un nouveau plus haut historique en séance à 122,5 euros. La biotech belgo-néerlandaise et son partenaire Gilead ont annoncé, avant l’ouverture des marchés, qu’après des discussions avec l'autorité sanitaire américaine, la FDA, il leur était désormais possible de déposer, cette année encore, une demande de commercialisation du filgotinib aux Etats-Unis pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde.