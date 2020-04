Lancée dans la course au Covid-19, Biocartis s'envole en bourse

Voilà de quoi redonner du tonus à l’action Biocartis , qui en l’espace de douze mois a perdu deux tiers de sa valeur. Ce jeudi matin, après la publication de son "trading update" du premier trimestre et l’annonce du développement d’un test pour identifier le Sars-CoV-2, le titre s’envolait de 27%, à 4,9 euros.

L’exercice 2020 semblait partir du bon pied pour la biotech avant l’apparition de la pandémie de Covid-19. Spécialisée dans le diagnostic via son mini-labo Idylla, qui fonctionne avec des cartouches en fonction des maladies à dépister, la société a constaté une envolée de 68% de la vente de ces dernières au cours des trois premiers mois de l’année.

Guidance suspendue

Malheureusement, la pandémie risque fort de mettre un bémol à ce début d’année mené tambour battant. Les placement d’Idylla ont ralenti , en effet, vers la fin du premier trimestre l’accès aux hôpitaux étant restreint. Et les restrictions budgétaires dans les systèmes de soins qui pourraient être mis en place auront également un impact sur l'installation des Idylla. Et donc sur les ventes de cartouches.

Les guidances pour l’un (300 à 350 mini-labos) et pour l’autre (croissance de 30%) ont dès lors été suspendues.

Test Sars-CoV-2

Biocartis espère toutefois que l’ extension de sa collaboration avec Immunexpress dans les maladies infectieuses et le lancement d’un test de dépistage du Sars-CoV-2 , le virus qui provoque le Covid-19, pourront compenser ce ralentissement attendu.

Si le feu vert de la FDA est accordé, ce test devrait être lancé au cours du second semestre 2020 . Combiné à un autre développé avec Immunexpress, il devrait permettre de faciliter le travail de diagnostic avant l’entrée aux soins intensifs.

Même si plusieurs concurrents ont déjà lancé des tests pour le Covid-19 avec une base d’appareils plus large que l’Idylla de Biocartis, la très forte demande devrait permettre à cette dernière de profiter du momentum, note-t-on du côté de Degroof Petercam. Plus globalement, le broker, qui réexamine sa recommandation et son objectif de cours sur la valeur, se montre confiant pour la reprise des activités de Biocartis en 2021 alors que la performance commerciale en 2020 sera affectée par la situation aux États-Unis.