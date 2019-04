Le CEO de Galapagos: "Nous voulons être dans le top 10 mondial"

"Les rumeurs de rachat peuvent aller se reposer"

Il a souligné que le filgotinib est bien plus qu’un médicament contre les rhumatismes. Des études sont actuellement en cours, par exemple, pour le traitement de la maladie de Crohn et les inflammations chroniques de l’intestin. "Mais dans ces cas, on ne teste encore que l’efficacité du médicament. Jusqu’à présent, la sécurité du filgotinib est bonne et donc le risque d’échec dans d’autres domaines est plus faible."