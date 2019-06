Le "fan club" d'Argenx s'agrandit: les trois atouts de la biotech selon Kepler

Mais il s’agit là d’une tempête dans une éprouvette dans la mesure où le broker s’aligne sur l’avis quasi unanime de ses confères (10 à l’achat et un à " conserver ") et que son "target" s’inscrit dans la moyenne 139 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 25%. Le plus enthousiaste parmi les analystes reste celui de Piper Jaffray qui cible un cours de 161 euros.

Spéculation sur un rachat

Valorisation jusqu'à 165 euros l'action

Le plus avancé dans le développement clinique est l’efgartigimod qui occupe la place de leader dans une nouvelle classe thérapeutique baptisée FcRn. En bloquant le FcRn, il offre un moyen innovant de traiter rapidement et en toute sécurité les auto-anticorps pathogènes IgG qui sont responsables de lésions des tissus et des symptômes de la maladie, explique l’analyste. "Des données médicales intermédiaires suggèrent que l’efgartigimod et plus sûr et plus puissant que les vieilles thérapies utilisées depuis des dizaines années comme les corticostéroïdes et les immunosuppresseurs."