Le jour J approche pour Acacia Pharma

Ce prêt et ces liquidités serviront au soutien de la mise sur le marché américain du Barhemsys , un médicament injecté en intraveineuse visant à traiter les nausées et les vomissements post-opératoires. Acacia attend toujours le feu vert de la FDA pour sa commercialisation. Le "dead-line" pour celui-ci est fixé au 5 octobre prochain.

Acacia développe également un projet-sœur, l’ APD403 qui vise les nausées et vomissements provoqués par des chimiothérapies. Il a déjà fait l’objet d’un essai clinique de phase II.

Au premier semestre, les pertes nettes d'Acacia ont augmenté pour atteindre 5,7 millions de livres contre 2,7 millions un an plus tôt. Elles ont été influencées, notamment, par les coûts de marketing et des ventes pour la préparation du lancement du Barhemsys.