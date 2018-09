Les analystes gardent la tête froide après le "deal" de Mithra

Pour une biotech, il ne suffit pas de démontrer l’efficacité de son candidat médicament via les trois phases d’un essai clinique. Encore faut-il se mettre en ordre de bataille pour la commercialisation une fois surmonté avec succès ce parcours du combattant. Seul. Ou de préférence avec un partenaire dont c’est la spécialité.

Un bon mois après l’annonce des premiers résultats positifs de la phase III en Europe et en Russie, la biopharma liégoise a annoncé ce matin la signature d’un accord de licence et d’approvisionnement d’une durée de 20 ans avec le groupe hongrois Gedeon Richter pour ces deux régions du monde.

55 millions sans compter les ventes

L’accord prévoit le paiement d’une avance de 35 millions d’euros à Mithra à la signature du contrat et des paiements d’étape pouvant atteindre 20 millions d’euros en fonction de l’aboutissement des étapes réglementaires liées au produit. Après les essais cliniques, un candidat médicament doit en effet encore décrocher le feu vert des autorités de régulation avant d’être mis sur le marché.

En plus de ce montant maximum de 55 millions d’euros, Mithra percevra des revenus récurrents annuels garantis basés sur des quantités annuelles minimum en complément de royalties échelonnées sur les ventes nettes.

Une phase III plus capitale encore

"Le marché européen de la contraception pèse 1,6 milliard d’euros avec une part potentielle de 1,15 milliard d’euros pour les contraceptifs oraux comme l’Estelle" précisent Sandra Cauwenberghs et Lenny Van Steenhuyse de KBC Securities. Ils attendent avec intérêt les résultats de la phase III aux Etats-Unis et au Canada de l'Estelle prévus pour le premier trimestre 2019 et la désignation d’un partenaire stratégique. Ces marchés représentent un potentiel commercial deux fois supérieur à celui de l’Europe.