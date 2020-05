Les brokers ajustent le tir sur Argenx qui pèse plus que Solvay...

C’est la première fois que cette biotech belgo-néerlandaise qui avec une capitalisation de 8,1 milliards d’euros pèse désormais plus en bourse que Solvay (7,5 milliards) -alors qu’elle ne produit encore rien -mène à terme une phase III. A ce stade, on dit souvent qu’une biotech est "dérisquée", son produit ayant prouvé son efficacité après un développement clinique coûteux. Certains prédateurs attendent souvent ce moment pour jeter leur dévolu sur une cible potentielle comme ce fut le cas en Belgique avec Ablynx et TiGenix.