Les grandes ambitions de la biotech Argenx

La biotech Argenx cotée sur Euronext Bruxelles et membre du Bel 20 a de grandes ambitions. Lors d’une journée consacrée aux investisseurs et aux analystes organisée aujourd’hui à New York, elle va annoncer sa volonté de devenir une société totalement intégrée active dans l’immunothérapie avec la mise en place de deux franchises commerciales dans les domaines neuromusculaire et hématologique.