Les objectifs du nouveau CEO d'Asit Biotech

Les choses ne traînent pas chez Asit Biotech depuis que les président et CEO, Gerd Zettlmeissl et Thierry Legon, ont été remerciés lors d’une assemblée qui s’est tenue en décembre . Le nouveau CEO, Michel Baijot , a présenté au conseil d’administration les nouvelles orientations stratégiques qui les a approuvées.

La stratégie de cette biotech spécialisée dans le traitement des allergies via l’immunothérapie est désormais focalisée sur la réussite de l’étude de phase 3 du gp-Asit+ , un candidat traitement visant la rhinite allergique aux pollens de graminées. Cette phase 3 a été initiée, comme prévu, ce mois-ci avec la première visite du premier patient effectuée le 2 janvier.

C’est grâce à l’étude de phase III en cours avec gp-ASIT+™ qu’Asit Biotech bénéficie d’un positionnement unique et dispose de belles perspectives de création de valeur. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer son succès dans le respect de nos ressources.

Pour renforcer cette stratégie, Asit va recruter et internaliser les compétences spécifiques en affaires réglementaires afin de préparer et de suivre le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’autorité de santé allemande Paul-Ehrlich-Institut (PEI) en 2020. Il s’agira également de définir le processus d’enregistrement en Europe et aux Etats-Unis.