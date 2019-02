Les portes du Moyen-Orient s'ouvrent pour l'Estelle de Mithra

L'accord, qui porte sur une durée de 20 ans, représente une opération d’une valeur pouvant atteindre 55 millions d'euros , indique Mithra dans son communiqué. Il permettra aussi la commercialisation de ce contraceptif oral contenant 15 mg d’Estetrol et 3 mg de drospirénone dans des pays tels que l' Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, le Sultanat d’Oman, le Liban et la Jordanie. Dans ces pays, le marché des contraceptifs oraux combinés est estimé à 30 millions d'euros.

ITROM et Mithra ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre. Leur collaboration a été initiée en février 2018 pour la commercialisation de son anneau vaginal, Myring. En dernier, ils signaient un nouvel accord pour la commercialisation du traitement hormonal Tibelia et de la pilule Daphne Continu. Au total, ces contrats représentent une valeur d’au moins 69 millions d'euros.

Pour l'heure, Mithra enregistre des partenariats pour la distribution de l'Estelle en Europe, en Russie (via Gedeon Richter), au Japon, dans les pays d'Asie du Sud-est, au Brésil, au Canada, en Afrique du Sud et en Corée du Sud via Fuji Pharma, Libbs, Searchlight Pharma, Adcock Ingram et Hyundai Pharm.