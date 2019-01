"MDxHealth a encore du potentiel de croissance"

Jan Groen, le CEO de MDxHealth, est quelque peu déconcerté par la chute du titre. "Les économies de coûts sont en réalité déjà derrière nous. MDxHealth a encore beaucoup de potentiel, en particulier sur le marché américain. "

L’action de MDxHealth , une société spécialisée dans les tests de diagnostic du cancer, a chuté lundi de 31% et baissait encore ce matin. La cause? La publication anticipée des résultats 2018 qui sont décevants et l’annonce d’une économie de 10 millions de dollars. En outre, MDxHealth ne se concentrera que sur deux de ses produits cette année, car ses ressources financières sont insuffisantes pour poursuivre le développement de ses autres tests.

Jan Groen, le CEO de MDxHealth, a donné des informations supplémentaires depuis les Etats-Unis. "Il est vrai que nous devions faire quelque chose du côté des coûts, mais à part cela, notre société a encore beaucoup de potentiel de croissance. Surtout sur le marché américain. La plupart des coûts (10 millions de dollars) ont déjà été réalisés."

Sur le plan opérationnel MDxHealth a décidé de surveiller les coûts et de postposer des essais cliniques qui nécessitent beaucoup de moyens financiers.

Le SelectMDx présente un potentiel de 1 à 5 millions d’hommes en Europe et autant encore aux Etats-Unis. Jan Groen CEO de MDxHealth

"Nous avons commencé à automatiser notre laboratoire, nous avons réduit l’administration du remboursement des tests et nous optimalisons tous nos départements" a expliqué Jan Groen. Des licenciements ne sont pas nécessaires. MDxHealth compte 200 collaborateurs dont 25 en Europe. La plus grande partie est aux Etats-Unis où la biotech commercialise aussi la plupart de ses tests.

La société va se focaliser sur deux tests, le ConfirmMDx et le SelectMDx, qui visent tous les deux la détection du cancer de la prostate. Le SelectMDx qui est arrivé sur le marché plus tard que le ConfirmMDx est un simple test d’urine. Le ConfirmMDx qui se réalise à partir de tissus est, lui, à la traîne. Selon Jan Groen, il n’est pourtant pas question de cannibalisation. "Le SelectMDx coûte 500 dollars et le ConfirmMDx 3.000 dollars. Cela explique beaucoup de choses, je pense. De plus, le SelectMDx vise un plus grand groupe de patients. Le marché est de cinq à dix fois supérieur."

"Bel avenir"

Le CEO est convaincu que ces deux tests ont encore un bel avenir devant eux. Le SelectMDX, à coup sûr, car ce test pourra aussi être fait chez le médecin généraliste.

Mais le ConfirmMDx a encore belles perspectives insiste Jan Groen. "Le ConfirmMDx a un potentiel de 500.000 patients aux Etats-Unis et nous n’en avons actuellement que 20.000. Nous n’y sommes donc pas encore. Compte tenu de sa simplicité, le SelectMDx présente un potentiel de 1 à 5 millions d’hommes en Europe et autant encore aux Etats-Unis. C’est pourquoi nous allons aussi renforcer notre approche commerciale aux USA. Nous devons aller plus vite pour rester en avance sur la concurrence." Le CEO est persuadé que ses vendeurs pourront convaincre plus d’assureurs aux Etats-Unis afin de rembourser les tests de diagnostic du cancer.

S'il s'avère que les résultats sont meilleurs au premier semestre, il n'est pas exclu que les programmes de recherche sur d'autres tests soient relancés cette année. "Nous avons prévu de ne pas consacrer d’argent à cela cette année mais nous pourrons réexaminer notre position au cours de 2019. Si les signaux sont positifs et si la position de liquidités le permet" explique Jan Groen.

Les deux tests qui ont été mis sur pause visent également le cancer de la prostate. L’un, l'InformMDx doit déterminer si une tumeur est agressive ou pas et l’autre et l'autre est destiné à surveiller régulièrement les patients présentant une forme très maligne pour voir si le traitement fonctionne. A côté de cela, MDxHealth travaille aussi à un test de diagnostic pour le cancer de la vessie.