MDxHealth lance un plan d'économies, le titre dégringole

"Suite à une évaluation stratégique globale au cours du quatrième trimestre, nous avons lancé, en décembre 2018, une plan commercial plus entreprenant et ciblé qui comprend une meilleure rationalisation de notre empreinte opérationnelle, signale le docteur Jan Groen , son CEO dans un communiqué . Ces changements vont asseoir les bases d'une nouvelle croissance durable du chiffre d'affaires."

Le nouveau plan réduit les coûts opérationnels de 10 millions de dollars sur une base annuelle. Le société a aussi décidé de reporter les dépenses relatives à certains produits ce qui permet de postposer les coûts de 2019 à hauteur de 5 millions de dollars . Le titre chutait de 30% à l'ouverture pour limiter sa perte à 25% quelques minutes plus tard.

Concrètement, MDxHealth va repenser son approche commerciale aux Etats-Unis, concentrer ses efforts sur les tests ConfirmMDx et SelectMDx, retarder le déploiement de l’AssureMDx, un test de diagnostic du cancer de la vessie, jusque fin 2019 et reporter des investissements qui étaient planifiés pour deux nouveaux produits pour le cancer de la prostate.

En 2018, son chiffre d’affaires n’a guère progressé à 28,3 millions de dollars contre 28,5 millions de dollars un an plus tôt. Quelque 24 millions proviennent du ConfirmMDx dont le volume de tests a diminué de 5% et 2,4 millions du SelectMDx. Pour ce dernier, le nombre de tests a bondi de 58%.