MDxHealth: le diagnostic très prometteur de Berenberg

Vendredi l’action MDxHealth a grimpé de près de 9% et ce lundi matin, rebelote, elle s’adjugeait plus de 7% à la mi-séance.

Notons que le problème de financement se posera déjà cette année. Fin 2017, sa position de trésorerie pointait à 16,8 millions de dollars contre 30,8 millions un an plus tôt.

Bien entendu, un investissement en Bourse et a fortiori dans une biotech n’est pas exempt de risques. Ceux relevés par Berenberg sont ceux-là même qui ont fait dévier MDxHealth de ses prévisions initiales: la météo (ouragans), la couverture par les assureurs et la disponibilité dans les hôpitaux. Sans compter, bien sûr, la concurrence et la fixation des prix.

Biotech opéable

Rappelons que MDxHealth fait partie des valeurs belges opéables selon la liste publiée par KBC Securities fin de l’année dernière. Son capital n’est pas verrouillé avec deux actionnaires de référence, Valiance Asset Management et Biovest de Rudi Mariën ne détenant respectivement que 13,33% et 14% du capital.

Sur le six analystes recensés par Bloomberg qui suivent la valeur, cinq sont d’avis d’acheter et un conseille de la conserver. L’objectif de cours moyen atteint 5,66 euros avec un plus haut de 9 euros (Goetzpartners Securities) et un plus bas de 4,10 euros (Degroof Petercam).