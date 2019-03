MaSTherCell va quadrupler la taille de ses installations

MaSTherCell va changer de division: la biotech carolo spécialisée dans la production de matériel cellulaire annonce avoir signé un contrat de location pour un complexe de 5.700 m2 à Gosselies. Située à 500 m du siège actuel de la société, la nouvelle installation deviendra un site de production à la pointe de la technologie conçu pour les produits de thérapie cellulaire et génique à un stade avancé et ceux commercialement approuvés. L'installation commerciale devrait être opérationnelle dès le début de 2021.

Industrie 4.0

Ce nouveau site permettra à MaSTherCell d'étendre considérablement ses capacités d'activités de fabrication en Europe. "Avec ce nouveau site, nous voulons être la première CDMO en Europe à disposer d'un espace dédié à la fabrication commerciale à grande échelle de produits de thérapie cellulaire et génique" a fait valoir le CEO Denis Bedoret. "L'installation intégrera les préceptes de l'industrie 4.0 pour proposer un site de production composé de systèmes intégrés et d’objets intelligents communiquant entre eux. Le but de MaSTherCell est de créer une usine intelligente plus efficace et plus flexible qui donnera à ses partenaires un avantage concurrentiel" a précisé la société dans un communiqué.