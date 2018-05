Manger son chapeau, c'est ça aussi les biotechs!

Pour l'heure, Euronext Bruxelles remplit à la perfection son rôle de financement des entreprises. Surtout auprès des SIR et des biotechs, les plus gourmandes en capitaux. Mais comme vient encore de le rappeler le placement privé réussi de Mithra, le segment de biotechs peut réserver de mauvaises surprises aux néophytes.

On peut dire que ces derniers mois, la Bourse de Bruxelles remplit à merveille sa mission de financement des entreprises. Ce qui finira, on l’espère, par attirer de nouveaux candidats à la cotation. Car, avec les OPA en cours et l’absence d’IPO (la biotech Apitope prend son temps pour concrétiser ses intentions, quant à l’IPO Belfius, elle s’enlise dans l’antichambre politique), le début de calvitie qui frappe les rangs autrefois touffus d'Euronext Brussels n’est pas prêt de s’arrêter.

Mais celles qui sont actuellement dans la place tirent tout profit qu’elles peuvent de cette cotation. Et notamment lorsqu’il s’agit de remplir leurs caisses. On se rappellera les quelque 900 millions d’euros levés par Umicore en un clin d’œil en début d'année.

Immobilier et biotechs

Comme l’actualité récente le démontre encore, deux types d’entreprises sollicitent davantage le marché: les sociétés immobilières réglementées (SIR) et les biotechs. Retail Estates a récolté 123 millions d’euros en avril dernier et Xior vient de lancer une augmentation de capital d’une taille plus ou moins similaire.

Du côté des biotechs, Celyad a à peine fini de recharger ses accus (46,1 millions d’euros) que Mithra a, à son tour, lancé et réussi haut la main un placement privé qui lui a permis de lever 77,5 millions d’euros.

L'art du timing

En bons gestionnaires, les responsables de cette société liégeoise spécialisée dans la santé féminine n’ont pas attendu d’apercevoir le fonds du coffre pour décider de passer par la case Bancontact. Tout l’art réside dans le timing. Il faut solliciter le marché lorsque l’action se porte au mieux afin de limiter la dilution au maximum. Battre le fer tant qu’il est chaud.

On profite de résultats cliniques positifs d’un des produits phares et d’une interview du CEO qui a mis le feu aux poudres en évoquant une éventuelle cession potentielle de l’entreprise ou en la comparant au GSK ou au Bayer du futur. Résultat, le titre a bondi de plus de 25% en une séance à la suite ces déclarations avec un plus haut historique de 39 euros.

Vue en plein écran ©L'Echo

Gare à la décote

Les investisseurs institutionnels et/ou qualifiés sont mis en appétit. On peut donc leur proposer les nouvelles actions avec un rabais de 10% pour que celles-ci partent comme des petits pains un jour de disette.

Comme les mécanismes du marché sont bien huilés, lors de la reprise de cotation, le cours s’ajuste plus ou moins au prix proposé à l'occasion du placement privé auquel, rappelons-le, les petits porteurs n’ont pas accès.

Tout cela, il faut le savoir avant d’investir dans ce segment très particulier et très risqué (mais qui peut aussi se révéler très rémunérateur) des biotechs. Au risque de manger son chapeau.

Méfiance donc, paradoxalement, quand le cours d'une valeur biotech vole de record en record et quand le coffre-fort ne regorge pas de cash.