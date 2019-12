Miguel Forte, le nouvel homme fort de Bone Therapeutics

Actuellement CEO d'une biotech norvégienne et après un bref passage chez Bone Therapeutics en 2017, Miguel Forte va en assurer la direction à partir de janvier 2020.

Bone Therapeutics , une biotech belge spécialisée dans les thérapies cellulaires visant des maladies osseuses s’est trouvé un nouveau CEO en la personne de Miguel Forte . Il entrera en fonction le 1er janvier 2020 et succédera à Thomas Liénard qui restera disponible ces six prochains mois afin d’assurer la transition managériale, précise un communiqué .

Chez UCB pendant 4 ans

Ces deux dernières années, il était directeur général chez Zelluna Immunotherapy, une biotech basée en Norvège et focalisée sur l’immunothérapie ciblant des cancers solides. Il occupe également aujourd’hui les fonctions de directeur de la commercialisation et de président du comité de commercialisation de l'International Society of Cellular Therapy (ISCT).