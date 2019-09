Mithra bien positionné pour négocier la commercialisation d'Estelle aux Etats-Unis

Mithra , le spécialiste liégeois de la santé féminine, a vu son chiffre d’affaires augmenter de 55% au premier semestre 2019, passant de 12,6 millions d’euros à 19,6 millions. Le chiffre d’affaires des activités poursuivies a, quant à lui, enregistré une hausse de 191 %, par rapport aux 6,7 millions de juin 2018. Pour rappel, la société de François Fornieri s’était séparée en juillet 2018 de son portefeuille de médicaments génériques en Belgique et au Luxembourg, cédé à Ceres Pharma.

La perte se creuse

Dans le même temps, Mithra a encore creusé sa perte nette . Suite aux résultats positifs de la phase III et au passage à la phase de préparation du dossier de soumission, les probabilités de succès d’une commercialisation du contraceptif Estelle ont considérablement augmenté, ce qui a induit une hausse de la perte nette, passée de 28,9 millions à 105,7 millions.

Notre situation financière confortable est un atout clé, elle nous permet de disposer du temps nécessaire à la conclusion du meilleur partenariat possible pour la commercialisation de notre candidat blockbuster Estelle aux États-Unis.

Plus ce traitement remporte du succès, plus les paiements d'étapes et les royalties pour les anciens propriétaires du produit seront en effet élevés pour Mithra. Ce résultat "s'explique par l'évolution de la juste valeur du passif éventuel (ou "earn outs") à hauteur de -98,9 millions, ainsi que par l’évolution des coûts amortis des avances publiques récupérables à hauteur de -4,9 millions", explique Mithra dans son communiqué. "Ces deux postes n'ont aucun effet sur la trésorerie. Leur impact découle de la hausse des probabilités de succès mentionnées ci-dessus", fait encore valoir la société.