Accord "historique" pour Mithra avec Mayne Pharma aux Etats-Unis

Mithra a conclu le plus important contrat de son histoire avec Mayne Pharma pour la commercialisation de l'Estelle aux États-Unis. Mithra percevra au minimum 295 millions de dollars de droits de licence. La cotation de Mithra a repris à 14 heures sur un bond de 8%.

La biopharma liégeoise va recevoir des avances et des paiements d’étapes en actions et en cash de minimum 295 millions de dollars. Elle percevra également un prix de transfert composé de parties fixes et variables basées sur un pourcentage à deux chiffres des ventes nettes sur une période de 20 ans.