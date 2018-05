Mithra lève 77,5 millions d'euros

Le produit du placement privé sera utilisé pour financer le développement clinique des actifs clés de la société que sont le contraceptif Estelle et le Donesta, un traitement contre la ménopause. Il sera aussi dépensé pour donner à la société une plus grande flexibilité stratégique et financière afin de faire progresser davantage les discussions de partenariat pour la commercialisation d'Estelle et le (co)développement de Donesta, signale Mithra dans un communiqué.