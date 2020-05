Mithra rejoint Biocartis et Argenx dans la lutte anti Covid-19...

Après Biocartis qui planche sur un test de dépistage du Sars-CoV-2 et Argenx qui va mesurer l’efficacité d'un anti-corps sur le syndrome de détresse respiratoire aiguë une complication grave du Covid-19, Mithra est, aujourd’hui, la troisième biotech cotée à Bruxelles à déployer son savoir-faire afin de lutter contre ce virus et ses effets.

Les femmes plus épargnées

On le sait, cette société liégeoise spécialisée dans la santé féminine a développé à partir de l’Estetrol - un oestrogène naturel produit par le fœtus humain pendant la grossesse-, un contraceptif oral, l’Estelle , qui devrait être commercialisé à travers le monde l’an prochain. Elle également mis au point un candidat traitement qui vise les effets désagréables de la ménopause.

Partant du constat que les femmes sont davantage épargnées que les hommes par le Covid-19, avec des infections moins graves et des taux de mortalité moins élevés, Mithra a décidé de lancer un programme d’étude de phase II afin d’évaluer l’effet bénéfique de l’Estetrol sur les malades atteints du Covid-19. Cette étude devrait être menée fin 2020. La biopharma signale également que le rôle protecteur des oestrogènes contre les coronavirus humains a déjà été mis en évidence de lors de l’infection au SRAS et est actuellement testé aux Etats-Unis chez des patients hospitalisés.

Coagulation

Les analystes de KBC Securities rappellent, qu’en effet, une complication de la maladie se traduit par un risque plus élevé d’attaques provoquées par une plus forte coagulation du sang. "C'est là que l’Estetrol peut potentiellement jouer un double rôle protecteur, expliquent-ils. Mithra a largement testé les effets bénéfiques de cette hormone naturelle sur le système de coagulation par l'abaissement des protéines du sang qui augmentent le risque de thrombose. ". Leur valorisation reste inchangée avec un objectif de cours de 33,5 euros et un conseil d’achat.