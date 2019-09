Mithra: tous les analystes sont désormais au diapason

La fin de l'année devrait être riche en événements pour Mithra avec un accord attendu pour la commercialisation de l'Estelle aux Etats-Unis et le dépôt de demandes de mise sur le marché. Mais ce n'est pas tout.

Elle devrait conclure, dans quelques semaines, un accord de licence et d’approvisionnement pour la commercialisation de son produit phare, la pilule contraceptive Estelle, aux Etats-Unis. C’est déjà fait, depuis un an, pour l’Europe et la Russie avec un partenaire hongrois, Gedeon Richter.