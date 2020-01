Nouvel accord commercial pour l'Estelle de Mithra

Mithra a annoncé ce mardi l’octroi d’une licence exclusive de 20 ans à Alvogen pour la mise sur le marché d’Estelle à Hong-Kong et à Taiwan.

Mithra a conclu un partenariat pour la mise sur le marché de sa pilule contraceptive Estelle à Hong-Kong et Taiwan. En tout, une dizaine d'accords de commercialisation ont déjà été bouclés pour ce produit qui doit encore obtenir le feu vert des autorités réglementaires.

Mithra allonge encore la liste de ses partenaires qui vont commercialiser sa pilule contraceptive Estelle, une fois que cette dernière aura décroché le feu vert auprès des différentes autorités réglementaires. Elle a déjà conclu des accords importants pour l’Europe et la Russie avec Gedeon Partners et aux États-Unis, en octobre dernier, avec Mayne Pharma. Ce dernier partenariat prévoit, entre autres, des avances et paiements en cash de 295 millions de dollars minimum de la part de Mayne.

Après avoir également bouclé des accords pour le Japon, le Brésil, le Canada, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, Israël et le Moyen-Orient, la biopharma liégeoise a annoncé ce mardi l’octroi d’une licence exclusive de 20 ans à Alvogen pour la mise sur le marché d’Estelle à Hong-Kong et à Taiwan. Dans cette région, le marché de la contraception hormonale représente environ 20 millions d'euros par an, précise la biopharma liégeoise dans un communiqué.

Produite en Belgique

Après l'accord historique signé en octobre avec Mayne Pharma pour les États-Unis, nous continuons d’étoffer nos licences d’Estelle avec des acteurs clés sur le marché de la santé féminine afin de maximiser le potentiel de notre produit innovant dans les territoires clés. François Fornieri CEO de Mithra

Mithra recevra, de son côté, des avances, des paiements d'étapes liés aux ventes, des royalties et des revenus récurrents basés sur des quantités annuelles minimales. De plus, Mithra produira Estelle dans son centre de R&D et de production en Belgique.

Le nouveau partenaire, Alvogen, est spécialisé dans le développement, la fabrication et la vente de produits génériques et de marque, de produits en vente libre (OTC) et de produits biosimilaires à travers le monde. Présent dans 35 pays, le groupe compte 2.800 employés.