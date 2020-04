Nouvelle étape franchie par Mithra aux États-Unis

En Europe, l’Agence européenne des médicaments a accepté, en février dernier, le dossier de demande de mise sur le marché déposé par Gedeon Richter , le partenaire de Mithra pour la commercialisation en Europe et en Russie. Elle doit maintenant se pencher dessus et donner son avis.

Production au second semestre

Aujourd’hui, Mayne Pharma qui va se charger de vendre l’Estelle aux États-Unis signale qu’une demande d’enregistrement d’un nouveau médicament a été introduite pour cette pilule auprès de la Food and Drug Administration ( FDA ), les autorités sanitaires américaines.

L'objectif de cours de 37 euros fixé par Degroof Petercam pour Mithra est le plus élevé parmi les brokers qui suivent la valeur.

En cas d’approbation, elle devrait être disponible durant le premier semestre 2021 aux USA et pénétrer un marché où les ventes de contraceptifs hormonaux combinés s’élèvent à plus de 4 milliards de dollars par an.