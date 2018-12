On a les cerveaux, il manque les bras

Etudes cliniques et bio-informatique

Des filières en plein essor

La Belgique est en troisième position dans le domaine des essais cliniques. C’est le vice-recteur à la recherche de l’ULB, Oberdan Leo, qui le dit. Et c’est le cas depuis des années. Pourtant, les acteurs du secteur pleurent pour trouver les profils. Les universités en sont conscientes, elles développent des offres de formations spécialisées. L’ULiège et l’UNamur ont mis en place un master en codiplomation en gestion de recherches cliniques. Il est dans le pipeline des approbations par l’Ares et pourrait démarrer en septembre 2019, explique Pierre Leprince, qui préside le conseil des études en sciences biomédicales à l’ULiège. À l’UCLouvain, la faculté de sciences biomédicales offre une spécialisation en gestion des études cliniques. La filière comportait 6 inscrits il y a quatre ans, elle a doublé son nombre d’étudiants. "On réfléchit à la manière de monter un master spécifique", explique Jean-Baptiste Demoulin, vice-doyen de la faculté. C’est dans l’air. Idem à l’ULB, qui réfléchit aussi à créer un master axé sur la recherche clinique. En attendant, faute de spécialistes, les entreprises forment ces personnes sur le tas.

Idem pour la bio-informatique. Avec l’avènement des big data, les entreprises cherchent de plus en plus de profils de ce type. "On a besoin de personnes capables d’analyser les données, de data-analysis et datatranslator, dit Frédéric Druck, administrateur-délégué d’Essenscia. Des scientifiques aptes à traiter les données, manipuler les outils statistiques. Or, il est difficile de trouver des profils mixtes alliant sciences biomédicales et informatiques." Les universités développent donc des formations en data sciences. L’ULiège et l’UNamur sont en train de monter, en master en codiplomation. "Les big data changent la manière de faire de la recherche. Regardez le génome humain, son séquençage représente 15.000 livres! ces données, il faut les traiter", explique encore le professeur Demoulin. L’UCLouvain a donc aussi créé une option en bio-informatique au sein de son master en ingénieur. "On a aussi introduit l’informatique dans le programme des sciences biomédicales. Pour cela, on a dû aller débaucher un prof (belge) qui enseignait à Cambridge. Des discussions sont aussi en cours pour monter une summer school en bio-informatique avec GSK."

Le troisième axe, c’est la connaissance de l’anglais et les compétences transversales et en management que les universités n’ont de cesse de perfectionner. "Dans les entreprises du secteur, tout se fait aujourd’hui en anglais. Une entreprise comme Celyad, 100% wallonne, publie ses annonces de recrutement en anglais, pas en français. Cela veut tout dire", nous dit Demoulin. "L’anglais, comme les softskills, sont devenus indispensables pour les entreprises, et on intègre ces aspects-là dans nos cursus, confirme Frédéric Francis, doyen des bio-ingénieurs à l’ULg. L’ULB voudrait aussi monter un MBA appliqué aux biotechnologies pour greffer des compétences en management aux profils scientifiques.