Percée "stratégique" pour Mithra au Japon

La société biopharmaceutique spécialisée dans la santé féminine considère le Japon comme l’un de ses territoires cibles prioritaires pour Estelle essentiellement en raison de la taille importante de son marché et de sa politique de prix.

Ce nouveau brevet donne accès au marché de la dysménorrhée qui est quatre fois plus grand que celui de la contraception. Ensemble, les marchés japonais de la contraception et de la dysménorrhée représentent au moins 270 millions d’euros par an précise Mithra dans un communiqué.