Placement de Celyad: "Tout se déroule comme prévu"

La dernière fois qu’un placement privé d’une biotech belge a tiré en longueur, ce fut pour être finalement annulé. Rappelez-vous, le partenaire russe de Bone Therapeutics lui a fait faux bond alors que l’augmentation de capital était lancée. Elle a dû l’annuler et trouver une nouvelle source de financement via des obligations convertibles .

Rassurant mais peu disert. On n’en saura pas plus sur le raisons de la durée plus longue que d’habitude de ce placement, ni sur son issue potentielle. Ce retard est-il du aux effets indésirables sérieux (grade 4 et 5) constatés sur quatre patients (sur 20) qui sont actuellement testés avec le produit-phare de la biotech? Mystère...

Quelle décote?

Le placement privé de Celyad organisé aux Etats-Unis et en Europe porte sur 1,8 million d’actions nouvelles. Si l’on se base sur le dernier cours de l'action de 26,22 euros qui affichait un recul de plus de 6% auquel on ajoute une décote tout-à-fait hypothétique (c’est à l’ampleur de la décote accordée que l’on peut mesurer le succès d’une telle opération) de 10%, on arrive à un prix de 23,6 euros. L’opération devrait donc permettre à Celyad de lever dans les alentours de 42 millions. Mais ce chiffre est purement indicatif dans la mesure où la décote pourrait être plus élevée...voire moins.