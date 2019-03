Plus opéable que jamais, Galapagos entre dans la cour des grands

L'efficacité et la sécurité du filgotinib, le produit phare de Galapagos, dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde ont été démontrées à l'issue de plusieurs essais cliniques de phase III. Le processus pour la mise sur le marché va débuter. Désormais "dé-risquée", la biotech est plus opéable que jamais.

Malgré les craintes manifestées ces derniers jours sur le marchés avec une action mise sous pression, Galapagos ( et son partenaire Gilead) a bel et bien franchi une étape décisive dans le développement de son produit-phare. A l’issue de plusieurs essais cliniques dont ceux de Finch 1 et Finch 3 qui ont été dévoilés jeudi soir, le filgotinib a démontré son efficacité et sa sécurité dans le traitement de l’arthrite rhumatoïde (rhumatismes). La voie vers la commercialisation est désormais ouverte. Le marché a salué cette performance : le titre grimpait de 15% à 97,6 euros en début de séance.