Pourquoi Mithra mord la poussière en bourse

Après avoir bondi de 10% hier après l'annonce de son partenariat avec Mayne Pharma, l'action Mithra a dévissé de plus de 11% ce mercredi matin. Les raisons de cette disgrâce.

Douche froide ce matin pour l’action Mithra qui a dévissé de plus de 10% au lendemain de son contrat qualifié d’historique avec Mayne Pharma pour la commercialisation de la pilule contraceptive Estelle aux Etats-Unis. Le titre a touché un plus bas en séance de 26,96 euros soit une chute de 11,3%.

Plus de détails sur l'accord

Grâce au communiqué publié par Mayne, on en sait un peu plus sur les détails de cet accord.

A sa conclusion, la biopharma liégeoise recevra 8,75 millions de dollars en cash et 4,95% d’actions de Mayne Pharma. Une fois le feu vert des autorités sanitaires américaines (FDA) obtenu, Mithra empochera 11 millions supplémentaires et 4,65% d’actions en plus, ce qui portera le total de sa participation à 9,6%. Elle pourra aussi siéger au conseil d’administration de son partenaire.