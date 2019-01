Prochain défi pour Mithra: trouver un partenaire aux USA

Les résultats positifs de la phase III de l’Estelle aux Etats-Unis et au Canada ouvrent la voie pour sa commercialisation outre-Atlantique. Reste maintenant à Mithra à nouer un partenariat en ce sens.

Après des résultats positifs obtenus en Europe et en Russie, le contraceptif oral Estelle développé par Mithra a reçu une confirmation aux Etats-Unis et au Canada de ses performances.

Les premiers résultats de l’étude de phase III ont démontré une "excellente efficacité contraceptive" avec un indice de Pearl (IP) de 2,41. L’indice correspond au nombre de grossesses observées pour 100 femmes utilisant une contraception donnée durant un an.

Réaction molle du marché

Ce résultat qui est conforme aux attentes de la biopharma est en ligne avec deux contraceptifs approuvés par les autorités sanitaires américaines (FDA). Les critères secondaires comme le profil de saignement et un contrôle du cycle ont également été atteints. La sécurité et la tolérance se sont, par ailleurs, révélées "excellentes".

Mithra espère donc déposer le dossier de demande de commercialisation auprès de la FDA et de son homologue européenne d’ici la fin de cette année. "Les données actuelles devraient permettre une approbation de mise sur le marché aux Etats-Unis " estime, pour sa part, Stéphanie Put de Degroof Petercam

Ils sont en effet en ligne avec ceux observés, en août dernier, en Europe et en Russie à l’issue d’une phase III également. Un mois plus tard, Mithra signait un accord de licence et d’approvisionnement pour la commercialisation de l’Estelle dans ces deux régions du monde avec le groupe hongrois Gedeon Richter. Il prévoyait notamment le paiement d’une avance de 35 millions d’euros à la signature du contrat.